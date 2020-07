Месси забил 700-й гол в карьере

Нападающий Барселоны Лионель Месси забил свой юбилейный, 700-й гол в карьере.

Аргентинец отличился ударом с пенальти в противостоянии против мадридского Атлетико. Теперь на счету форварда 630 голов в футболке Барселоны и 70 - за сборную Аргентины.

Также отметим, что 122 гола Месси забил в еврокубковых турнирах, а 441 - в чемпионате Испании.

700 - Lionel Messi has scored his 700th first-team goal for Barcelona (630) and Argentina (70). Iconic. pic.twitter.com/vx3dJGgpaD