Месси забил 700-й гол в карьере
Точный удар аргентинца не помог Барселоне одержать победу.
Нападающий Барселоны Лионель Месси забил свой юбилейный, 700-й гол в карьере.
Аргентинец отличился ударом с пенальти в противостоянии против мадридского Атлетико. Теперь на счету форварда 630 голов в футболке Барселоны и 70 - за сборную Аргентины.
Также отметим, что 122 гола Месси забил в еврокубковых турнирах, а 441 - в чемпионате Испании.
700 - Lionel Messi has scored his 700th first-team goal for Barcelona (630) and Argentina (70). Iconic. pic.twitter.com/vx3dJGgpaD— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2020
Примечательной, что свой 600-й гол в карьере Лео также забил в ворота Атлетико.
Напомним, Барселона и Атлетико сыграли вничью.
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