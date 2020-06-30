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Месси забил 700-й гол в карьере

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Точный удар аргентинца не помог Барселоне одержать победу.
Лионель Мессии забил свой 700-й гол
Лионель Мессии забил свой 700-й гол
fcbarcelona.com

Нападающий Барселоны Лионель Месси забил свой юбилейный, 700-й гол в карьере.

Аргентинец отличился ударом с пенальти в противостоянии против мадридского Атлетико. Теперь на счету форварда 630 голов в футболке Барселоны и 70 - за сборную Аргентины.

Также отметим, что 122 гола Месси забил в еврокубковых турнирах, а 441 - в чемпионате Испании.

Примечательной, что свой 600-й гол в карьере Лео также забил в ворота Атлетико.

Напомним, Барселона и Атлетико сыграли вничью.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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