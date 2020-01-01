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Барселона вновь потеряла очки, сыграв вничью с Атлетико

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"Сине-гранатовые" рискуют еще сильнее отпустить Реал в турнирной таблице Ла Лиги.
Барселона сыграла вничью с Атлетико
Барселона сыграла вничью с Атлетико
Getty Images

Центральный матч тура чемпионата Испании прошел, как и все остальные после перерыва, без зрителей. Очень жаль, что болельщики не увидели своими глазами старт этого поединка.

Уже на 11-й минуте Месси сначала пробил со штрафного из невероятно острого угла в нижний угол. Диего Коста, который стоял ближе всех к этой штанге, перевел мяч на угловой. Затем последовала подача Лео от флажка, а все тот же Коста попытался выбить мяч головой. Не попал, и внутренней частью бедра переправил мяч в свои ворота.

Игроки Барселоны радуются голу
Игроки Барселоны радуются голу
Getty Images

Но очень скоро Атлетико получил шанс отыграться. Видаль зацепил Карраско в штрафной и арбитр справедливо указал на точку пенальти. К мячу подошел все тот же Коста, но не сумел переиграть Тер Штегена.

Пока игроки Барсы радовались, арбитр VAR сообщил - немецкий вратарь рано вышел из ворот. Пенальти перебить, тер Штегену желтую показать. Перебивать пошел уже Сауль, который уверенно переиграл Марка-Андре.

Сауль реализовал пенальти
Сауль реализовал пенальти
Getty Images

До конца первой половины ничего не поменялось, но на старте второй рефери вновь показал на точку. Теперь уже Барселона получила возможность забить с 11 метров. К мячу, конечно же, подошел Месси. Лео разбежался и просто подсек мяч. Паненка уверенно залетела в ворота Облака. Для аргентинца этот гол стал 700-м в карьере.

Месси переиграл Облака
Месси переиграл Облака
Getty Images

Барса тут же рванулась добивать раненого зверя, чтобы не пропустить в ответ, как было в первый раз. Но не получилось. Карраско с ужасным криком упал в штрафной каталонцев, а арбитр в очередной раз указал на точку пенальти. Повтор показал, что нарушение было, но так кричать, как бельгиец - не следовало. Сауль вновь пробил в тот же угол, но тер Штеген в этот раз угадал. К сожалению для фанатов Барсы, мяч все же пересек линию.

Атлетико вырвал ничью
Атлетико вырвал ничью
Getty Images

Затем было весьма странное решение Кике Сетьена. Он так и не снял до конца матча, заметно сдавшего Суареса, Антуана Гризманна выпустил лишь на 90-й минуте, а Ансу Фати - на 86-й.

Антигероем матча мог стать и Тома Лемар. Француз сначала не реализовал выход один на один с тер Штегеном, а через минуту принес Барсе право на опасный стандарт. Повезло хавбеку, что каталонцы его не реализовали.

Теперь Барселона отстает от Реала на одно очко, при этом у “бланкос“ есть матч в запасе. Сможет ли “блауграна“ выиграть чемпионат в такой ситуации? Есть огромные сомнения.

Барселона - Атлетико 2:2
Голы: Коста, 11 (в свои ворота), Месси, 50 - Сауль, 19 (с пенальти), 62 (с пенальти)

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Видаль (Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 86), Ракитич (Роберто, 63) - Пуч - Месси, Суарес

Атлетико: Облак - Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди – Льоренте (Фелиш, 69), Партей, Сауль, Феррейра (Витоло, 85) - Корреа (Лемар, 85), Коста (Мората. 76)

Предупреждения: тер Штеген, Пике, Месси - Сауль, Фелипе, Коста, Карраско, Лемар

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Теги: Барселона, Атлетико, чемпионат Испании по футболу, Атлетико Мадрид, Ла Лига, футбол, отчет о матче, чемпионат Испании
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