Стали известны стартовые составы Барселоны и Атлетико на матч

Команды проведут поединок в рамках 33-го тура Ла Лиги.

Сегодня, 30 июня, Барселона на своем поле примет Атлетико в рамках 33-го тура чемпионата Испании.

Наставники команд уже определились со стартовыми составами команд на это противостояние.

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Видаль, Бускетс, Ракитич - Месси, Суарес, Пуч.

Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Брайтвейт, Гризманн, Кольядо, Артур, Роберто, Мончу, Умтити, Фати, Фирпо

Атлетико: Облак - Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди - Льоренте, Партей, Сауль, Феррейра Карраско - Корреа, Коста.

Запасные: Адан, Эрмосо, Триппьер, Альваро, М. Санчес, Р. Санчес, Лемар, Эррера, Витоло, Фелиш, Мората, Шапонич.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Барселона - Атлетико, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.