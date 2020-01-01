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Стали известны стартовые составы Барселоны и Атлетико на матч

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Команды проведут поединок в рамках 33-го тура Ла Лиги.
Барселона - Атлетико: стартовые составы
Барселона - Атлетико: стартовые составы
Getty Images

Сегодня, 30 июня, Барселона на своем поле примет Атлетико в рамках 33-го тура чемпионата Испании.

Наставники команд уже определились со стартовыми составами команд на это противостояние.

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Видаль, Бускетс, Ракитич - Месси, Суарес, Пуч.

Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Брайтвейт, Гризманн, Кольядо, Артур, Роберто, Мончу, Умтити, Фати, Фирпо

Атлетико: Облак - Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди - Льоренте, Партей, Сауль, Феррейра Карраско - Корреа, Коста.

Запасные: Адан, Эрмосо, Триппьер, Альваро, М. Санчес, Р. Санчес, Лемар, Эррера, Витоло, Фелиш, Мората, Шапонич.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Барселона - Атлетико, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Теги: Барселона, Атлетико, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, стартовые составы
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