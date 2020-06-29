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Вундеркинд Барселоны расстался с клубом

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16-летний игрок не захотел оставаться в команде.
Марк Хурадо
Марк Хурадо
www.instagram.com/marcjurado04/

Правый защитник Барселоны Марк Хурадо сообщил, что он покидает каталонский клуб.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias/Gràcies @fcbarcelona 🔵🔴

Публикация от MJ2🦍 (@marcjurado04)

“Всегда сложно покидать команду, которая дала тебе все. Барселона была моим вторым домом, моей второй семьей, где я развивался как игрок и как личность. Сейчас же пришло время попрощаться“, - написал Хурадо в Instagram.

Отметим, что руководство “сине-гранатовых“ предлагало 16-летнему игроку контракт на три года, но он отказался. Барселона получит около 200 тысяч евро компенсации за футболиста. Ожидается, что Хурадо перейдет в Манчестер Юнайтед.

Напомним, Барселона подписала Пьянича, а в туринский Ювентус отправился Артур.

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Теги: Марк Хурадо, Барселона, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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