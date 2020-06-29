Вундеркинд Барселоны расстался с клубом

16-летний игрок не захотел оставаться в команде.

Правый защитник Барселоны Марк Хурадо сообщил, что он покидает каталонский клуб.

“Всегда сложно покидать команду, которая дала тебе все. Барселона была моим вторым домом, моей второй семьей, где я развивался как игрок и как личность. Сейчас же пришло время попрощаться“, - написал Хурадо в Instagram.

Отметим, что руководство “сине-гранатовых“ предлагало 16-летнему игроку контракт на три года, но он отказался. Барселона получит около 200 тысяч евро компенсации за футболиста. Ожидается, что Хурадо перейдет в Манчестер Юнайтед.

Напомним, Барселона подписала Пьянича, а в туринский Ювентус отправился Артур.