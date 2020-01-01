Хамес: Роналду - самый беспощадный футболист мира

Португалец наводит страх на соперника.

Футболист Реала Хамес Родригес поделился мнением о совместной игре с Криштиану Роналду.

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“Я считаю, что Криштиану Роналду - это игрок, который всегда голоден до голов, который постоянно хочет забивать. У нас прекрасные отношения. Когда у меня был мяч, Криштиану всегда был рядом, так что думаю, что у нас с ним все было просто отлично.

Сложно сравнивать и говорить, кто является лучшим в мире, ведь хороших игроков много, но я считаю, что Криштиану - самый беспощадный футболист в мире“, - цитирует Хамеса Sportskeeda.

Ранее Роналду поразил фанатов новым имиджем.