Пьянич: Отдам все ради Барселоны

Босниец счастлив проявить себя в каталонском клубе.

Футболист Ювентуса Миралем Пьянич прокомментировал свой переход в Барселону.

Босниец присоединится к каталонскому клубу в следующем сезоне. Однако уже сейчас опубликовал видео в Twitter, в котором обратился к фанатам “сине-гранатовых“.

Estic molt feliç, ho donaré tot per aquest club. Ens veiem aviat!

🙌 Força Barça! 🔵🔴 Més que un Club!#Pjanist 🎹 @FCBarcelona pic.twitter.com/UsBJRS4hWG — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) June 29, 2020

“Я очень счастлив и отдам все ради этого клуба. Скоро увидимся! Вперед, Барса! Больше, чем клуб!“, - написал Пьянич под видео.

Отметим, что Артур стал участником сделки.