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Пьянич: Отдам все ради Барселоны

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Босниец счастлив проявить себя в каталонском клубе.
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич
Getty Images

Футболист Ювентуса Миралем Пьянич прокомментировал свой переход в Барселону.

Босниец присоединится к каталонскому клубу в следующем сезоне. Однако уже сейчас опубликовал видео в Twitter, в котором обратился к фанатам “сине-гранатовых“.

“Я очень счастлив и отдам все ради этого клуба. Скоро увидимся! Вперед, Барса! Больше, чем клуб!“, - написал Пьянич под видео.

Отметим, что Артур стал участником сделки.

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Теги: Миралем Пьянич, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, Ювентус
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