Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и обзор матча Ла Лига
В рамках 32-го тура чемпионата Испании Хетафе дома минимально обыграл Реал Сосьедад (2:1).
Героем матча стал игрок хозяев Хайме Мата, который оформил дубль. За гостей отличился Аднан Янузай.
Благодаря этой победе Хетафе вышел на пятое место, имея в активе 52 очка. Реал Сосьедад, в свою очередь, занимает седьмую позицию с 47 баллами.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Хетафе - Реал Сосьедад:
Хетафе - Реал Сосьедад 2:1
Голы: Мата, 20 (с пенальти), 83 - Янузай, 55
Хетафе: Сориа - Суарес, Эчеита, Чема, Оливейра - Ньом (Этебо, 69), Максимович, Арамбарри, Куку (Хасон, 82) - Дуро (Молина, 68), Мата (Тимор, 90)
Реал Сосьедад: Ремиро - Пачеко (Субименди, 78), Ле Норман, Элустондо (Джуахра, 89) - Монреаль, Субельдиа, Марино, Салуда, Аярасабаль, Янузай (Виллиан Жозе, 79) - Исак (Порту, 67)
Предупреждения: Оливейра, Дуро, Чема, Суарес, Этебо - Исак, Оярасабаль
Полная версия правил