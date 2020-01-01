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Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и обзор матча Ла Лига

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Хетафе прервало серию из поражений.

Хетафе - Реал Сосьедад: видео голов и обзор матча
Хетафе - Реал Сосьедад: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 32-го тура чемпионата Испании Хетафе дома минимально обыграл Реал Сосьедад (2:1).

Героем матча стал игрок хозяев Хайме Мата, который оформил дубль. За гостей отличился Аднан Янузай.

Благодаря этой победе Хетафе вышел на пятое место, имея в активе 52 очка. Реал Сосьедад, в свою очередь, занимает седьмую позицию с 47 баллами.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Хетафе - Реал Сосьедад:

Хетафе - Реал Сосьедад 2:1

Голы: Мата, 20 (с пенальти), 83 - Янузай, 55

Хетафе: Сориа - Суарес, Эчеита, Чема, Оливейра - Ньом (Этебо, 69), Максимович, Арамбарри, Куку (Хасон, 82) - Дуро (Молина, 68), Мата (Тимор, 90)

Реал Сосьедад: Ремиро - Пачеко (Субименди, 78), Ле Норман, Элустондо (Джуахра, 89) - Монреаль, Субельдиа, Марино, Салуда, Аярасабаль, Янузай (Виллиан Жозе, 79) - Исак (Порту, 67)

Предупреждения: Оливейра, Дуро, Чема, Суарес, Этебо - Исак, Оярасабаль 

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Теги: Хетафе, Реал Сосьедад, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, видео голов, обзор матча
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