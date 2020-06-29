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Руководство Барселоны провело срочную встречу с Сетьеном

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Менеджеры отправились к наставнику домой.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Руководство Барселоны провело срочную встречу с Кике Сетьеном у него дома, об этом сообщает AS со ссылкой на радиостанцию RAC1.

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По информации источника, менеджмент клуба во главе с президентом “сине-гранатовых“ Хосепом Бартомеу прибыли домой к наставнику, чтобы выразить поддержку тренеру. На встрече также присутствовали: Эрик Абидаль, Оскар Грау и Хавьер Бордас.

Предметом разговора стало то, что в СМИ появились слухи о возможном увольнении Сетьена с Барселоны. Президент не хотел бы увольнения наставника, ведь это ударит по его позиции на выборах, которые состоятся через год.

Ранее стало известно, кто заменит Сетьена в Барселоне.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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