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Валенсия уволила второго тренера за сезон

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Команда одержала одну победу в последних пяти матчах.
Альберт Селадес
Альберт Селадес
www.valenciacf.com

Руководство Валенсии приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Альберта Селадеса, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба “летучих мышей“, команду к ближайшему матчу против Атлетика Бильбао будет готовить Воро Гонсалес, который будет исполнять обязанности наставника до конца текущего сезона.

Отметим, что за последние пять игр Валенсия одержала лишь одну победу против Осасуны. Сейчас клуб идет на 8-м месте, имея в активе 46 очков.

Ранее сообщалось, что Сетьен покинет Барселону.

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Теги: Альберт Селадес, Валенсия, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, уволен
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