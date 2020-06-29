Стало известно, кто заменит Сетьена в Барселоне
Боссы нашли нового наставника.
Главный тренер Барселоны Кике Сетьен может в ближайшее время покинуть каталонский клуб.
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Как сообщает As, боссы “сине-гранатовых“ нашли замену нынешнему наставнику. Его может заменить Хавьер Гарсия Пимьента, который ныне работает в Барселоне Б.
Отмечается, что Сетьен в шаге от увольнения с команды. Если каталонцы потеряют очки в матче с Атлетиком или Вильярреалом, то он будет уволен.
Ранее сообщалось, что игроки Барселоны повздорили с тренерами на тренировке.
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