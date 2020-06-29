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Стало известно, кто заменит Сетьена в Барселоне

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Боссы нашли нового наставника.
Хавьер Гарсия Пимьента
Хавьер Гарсия Пимьента
www.fcbarcelona.com

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен может в ближайшее время покинуть каталонский клуб.

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Как сообщает As, боссы “сине-гранатовых“ нашли замену нынешнему наставнику. Его может заменить Хавьер Гарсия Пимьента, который ныне работает в Барселоне Б. 

Отмечается, что Сетьен в шаге от увольнения с команды. Если каталонцы потеряют очки в матче с Атлетиком или Вильярреалом, то он будет уволен.

Ранее сообщалось, что игроки Барселоны повздорили с тренерами на тренировке.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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