Официально: Барселона подписала Пьянича

Футболист Ювентуса Миралем Пьянич стал игроком Барселоны, об этом сообщает официальный сайт испанской команды.

Как информирует пресс-служба “сине-гранатовых“, боссы каталонского клуба заплатили за игрока 60 миллионов евро. Отмечается, что Ювентус может получить еще 5 миллионов евро в качестве бонусов.

Пьянич присоединится к Барселоне по окончанию текущего сезона. Босниец подписал контракт до июня 2024 года. Сумма отступных составляет 400 миллионов евро.

