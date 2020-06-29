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Официально: Барселона подписала Пьянича

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Босниец будет выступать за каталонский клуб в следующем сезоне.
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич
Getty Images

Футболист Ювентуса Миралем Пьянич стал игроком Барселоны, об этом сообщает официальный сайт испанской команды.

Как информирует пресс-служба “сине-гранатовых“, боссы каталонского клуба заплатили за игрока 60 миллионов евро. Отмечается, что Ювентус может получить еще 5 миллионов евро в качестве бонусов.

Пьянич присоединится к Барселоне по окончанию текущего сезона. Босниец подписал контракт до июня 2024 года. Сумма отступных составляет 400 миллионов евро.

Напомним, Барселона объявила о переходе Артура в Ювентус.

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Теги: Миралем Пьянич, Ювентус, Барселона, футбол, трансфер, контракт
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