Официально: Барселона подписала Пьянича
Босниец будет выступать за каталонский клуб в следующем сезоне.
Футболист Ювентуса Миралем Пьянич стал игроком Барселоны, об этом сообщает официальный сайт испанской команды.
Как информирует пресс-служба “сине-гранатовых“, боссы каталонского клуба заплатили за игрока 60 миллионов евро. Отмечается, что Ювентус может получить еще 5 миллионов евро в качестве бонусов.
Пьянич присоединится к Барселоне по окончанию текущего сезона. Босниец подписал контракт до июня 2024 года. Сумма отступных составляет 400 миллионов евро.
LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @Miralem_Pjanic— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020
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💙❤️ #PjanicCuler
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