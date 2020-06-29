Игроки Барселоны повздорили с тренерами на тренировке
Футболисты высказали свое недовольство.
В Барселоне продолжается конфликт между игроками и тренерским штабом Кике Сетьена, об этом сообщает AS со ссылкой на радиостанцию SER Catalunya.
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По информации источника, на воскресной тренировке после ничейного матча с Сельтой (2:2) футболисты высказали недовольство методами работы второго тренера Эдера Сарабии.
Игроки требуют, чтобы в команде было прямое общение с наставником, а не через его помощников.
Ранее сообщалось, что Сетьен покинет Барселону.
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