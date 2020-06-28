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Зидан: Судьба чемпионства решится в последнем туре

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Француз не обращает внимание на место в таблице.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу над Эспаньолом (1:0) в рамках чемпионата Испании.

“Я доволен выступлением каждого игрока. Постоянно побеждать - сложнейшая задача. Я должен поздравить своих игроков с этим.

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Наше лидерство в таблице? Я не обращаю на это внимания. Судьба титула решится в последнем туре. Тяжело играть даже против аутсайдера, в этой лиге никогда не знаешь ничего наперед“, - отметил специалист.

Также Зидан поделился мнением о голевом пасе пяткой от Карима Бензема.

“Бензема - изобретальный футболист, а этот момент может стать одним из лучших в сезоне“, - цитирует Зидана официальный сайт Реала.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Эспаньол - Реал.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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