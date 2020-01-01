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Сетьен покинет Барселону - Goal

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Испанского специалиста могут уволить в ближайшее время.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Руководство Барселоны задумалось над увольнением Кике Сетьена по итогам сезона. Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что футболисты недовольны сотрудничеством со специалистом: они не всегда понимают его требования, а также разочарованы тем фактом, что на пресс-конференциях Сетьен говорит о конкретных игроках.

Большинство руководителей “сине-гранатовых“ поддерживают решение об отставке тренера.

Сетьен может продолжить работу с Барселоной в случае победы в Примере или Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Сетьен поссорился с игроками после ничьи с Сельтой.

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Теги: футбол, Кике Сетьен, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании
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