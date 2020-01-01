Овьедо Лунина опустился в зону вылета

"Сухая" серия украинца прервалась в матче с Нумансией.

Голкипер Овьедо Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды в поединке 36 тура Сегунды против Нумансии.

Команда украинца уступила со счетом 0:1, а Лунин прервал свою “сухую“ серию, насчитывавшую два поединка.

Аналитический портал SofaScore оценил действия Андрея на оценку 6,4, которая стала одной из самых низких в поединке.

Из-за поражения Овьедо опустился на 19 место, пропустив вперед Нумансию.