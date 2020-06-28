Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сетьен поссорился с игроками после ничьи с Сельтой

Комментариев: 0
Футболисты выразили свое недовольство тактикой специалиста.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Барселона не обыграть Сельту из Виго в рамках 32 тура чемпионата Испании.

По информации Marca, после матча в раздевалке каталонцы повздорили с главным тренером Кике Сетьеном. Многие были недовольны тактикой специалиста.

Некоторые выразили предположение, что если команда продолжит играть в таком стиле, то чемпионство в этом сезоне станет невозможным.

Смотрит также видео голов и обзор матча Сельта - Барселона.

Поделись:
Теги: футбол, Барселона, Кике Сетьен, чемпионат Испании, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь