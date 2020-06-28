Сетьен поссорился с игроками после ничьи с Сельтой

Футболисты выразили свое недовольство тактикой специалиста.

Барселона не обыграть Сельту из Виго в рамках 32 тура чемпионата Испании.

По информации Marca, после матча в раздевалке каталонцы повздорили с главным тренером Кике Сетьеном. Многие были недовольны тактикой специалиста.

Некоторые выразили предположение, что если команда продолжит играть в таком стиле, то чемпионство в этом сезоне станет невозможным.

Смотрит также видео голов и обзор матча Сельта - Барселона.