Эспаньол - Реал Мадрид 0:1 видео гола и обзор матча Ла Лиги
Мадридцы добыли минимальную победу.
Эспаньол уступил Реалу в рамках 32 тура чемпионата Испании. Единственный гол на счету Каземиро.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Эспаньол - Реал:
Эспаньол - Реал 0:1
Гол: Каземиро, 45
Эспаньол: Диего Лопес - Гомес, Эспиноса, Кабрера, Вила (Педроса, 46) - Дардер (Рибаудо, 69), Давид Лопес (Лосано, 84), Рока, Эмбарба (Кальери, 69) - Ву Лей (Мелендо, 57), Де Томас
Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Вальверде, Каземиро, Кроос - Иско (Родриго, 64) - Бензема, Азар (Винисиус, 63)
Предупреждения: Педроса - Винисиус
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