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Эспаньол - Реал Мадрид 0:1 видео гола и обзор матча Ла Лиги

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Мадридцы добыли минимальную победу.

Эспаньол - Реал Мадрид: видео гола и обзор матча
Эспаньол - Реал Мадрид: видео гола и обзор матча
Getty Images

Эспаньол уступил Реалу в рамках 32 тура чемпионата Испании. Единственный гол на счету Каземиро.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Эспаньол - Реал:

Эспаньол - Реал 0:1
Гол: Каземиро, 45

Эспаньол: Диего Лопес - Гомес, Эспиноса, Кабрера, Вила (Педроса, 46) - Дардер (Рибаудо, 69), Давид Лопес (Лосано, 84), Рока, Эмбарба (Кальери, 69) - Ву Лей (Мелендо, 57), Де Томас

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Вальверде, Каземиро, Кроос - Иско (Родриго, 64) - Бензема, Азар (Винисиус, 63)

Предупреждения: Педроса - Винисиус

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Теги: футбол, Эспаньол, Реал, видео голов, обзор матча, Ла Лига, чемпионат Испании
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