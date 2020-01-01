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Леванте - Бетис 4:2 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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Результативный матч завершился победой хозяев поля.

Леванте - Бетис: видео голов и обзор матча
Леванте - Бетис: видео голов и обзор матча
Getty Images

Леванте переиграл Бетис в рамках 32 чемпионат Испании. После четырех пропущенных голов гости отыграли два мяча, но этого оказалось недостаточным.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Леванте - Бетис:

Леванте - Бетис 4:2
Голы: Майорал, 21, Бардхи, 35, Моралес, 51, Рочина, 59 - Каналес, 70, Хуанми, 88

Леванте: Фернандес - Мирамон, Постиго, Везу, Клерк - Рочина (Мелеро, 64), Кампанья, Радоя (Робер, 90), Бардхи (Эрнани, 64) - Майорал (Леон, 75), Моралес (Рохер, 64)

Бетис: Роблес - Бартра (Гуардадо, 61), Феддал, Сидней - Барраган (Хуанми, 46), Родригес (Тельо, 46), Карвальо, Морено - Каналес, Фекир (Лайнес, 85) - Лорен (Иглесиас, 75)

Предупреждения: Карвальо, Феддал, Иглесиас, Барраган

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Теги: футбол, Леванте, Бетис, видео голов, обзор матча, чемпионат Испании, Ла Лига
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