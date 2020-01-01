Леванте в результативном матче обыграл Бетис

Команды забили шесть голов на двоих.

Леванте обыграл Бетис (4:2) в матче 32 тура чемпионата Испании.

Сначала хозяева забили четыре гола в ворота соперника, но потом позволили “зелено-белым“ отыграть два гола.

Леванте - Бетис 4:2

Голы: Майорал, 21, Бардхи, 35, Моралес, 51, Рочина, 59 - Каналес, 70, Хуанми, 88

Леванте: Фернандес - Мирамон, Постиго, Везу, Клерк - Рочина (Мелеро, 64), Кампанья, Радоя (Робер, 90), Бардхи (Эрнани, 64) - Майорал (Леон, 75), Моралес (Рохер, 64)

Бетис: Роблес - Бартра (Гуардадо, 61), Феддал, Сидней - Барраган (Хуанми, 46), Родригес (Тельо, 46), Карвальо, Морено - Каналес, Фекир (Лайнес, 85) - Лорен (Иглесиас, 75)

Предупреждения: Карвальо, Феддал, Иглесиас, Барраган