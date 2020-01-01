Пике прокомментировал потерю очков в матче против Сельты

Футболист призвал команду бороться до конца.

Защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал борьбу за титул в чемпионате Испании после осечки в матче против Сельты (2:2).

“Помните одну вещь, мы - Барселона, и это еще не конец. Борьба до конца - это часть нашей ДНК. Поднимем голову высоко и сделаем все во вторник!“, - написал футболист на своей странице в Twitter.

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