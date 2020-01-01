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Суарес оценил шансы Барселоны на чемпионство в Ла Лиге

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Уругваец надеется, что им удастся улучшить игру.
Луис Суарес
Луис Суарес
Getty Images

Футболист Барселоны Луис Суарес поделился мнением о борьбе за чемпионство в Испании.

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“Барселону и Реал ждут очень тяжелые игры. Сейчас нам будет сложно, ведь нас ждет Вильярреал на следующей неделе, а Атлетико приедет к нам в середине недели.

Сейчас есть ощущение, что мы потеряли два очка, и нам нужно что-то исправить, чтобы улучшить ситуацию“, - цитирует Суареса ESPN.

Отметим, что Барселона потеряла очки в матче против Сельты.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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