Суарес оценил шансы Барселоны на чемпионство в Ла Лиге

Уругваец надеется, что им удастся улучшить игру.

Футболист Барселоны Луис Суарес поделился мнением о борьбе за чемпионство в Испании.

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“Барселону и Реал ждут очень тяжелые игры. Сейчас нам будет сложно, ведь нас ждет Вильярреал на следующей неделе, а Атлетико приедет к нам в середине недели.

Сейчас есть ощущение, что мы потеряли два очка, и нам нужно что-то исправить, чтобы улучшить ситуацию“, - цитирует Суареса ESPN.

Отметим, что Барселона потеряла очки в матче против Сельты.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.