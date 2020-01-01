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Сельта - Барселона 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Каталонский клуб вновь потерял очки в Ла Лиге.

Сельта - Барселона: видео голов и обзор матча
Сельта - Барселона: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 32-го тура чемпионата Испании Сельта на домашнем стадионе смогла отобрать очки у Барселоны.

Каталонский клуб вышел вперед на 20-й минуте благодаря голу Суареса с феноменальной передачи Месси со штрафного. В начале второго тайма Смолов сравнял счет, однако уже на 67-й минуте Луис Суарес снова вывел “сине-гранатовых“ вперед. Матч шел к своему завершению, но свое слово сказал Аспас, который пронзил стенку со штрафного удара, установив финальный счет 2:2.

Барселона на данный момент опережает Реал на один балл, однако “сливочным“ еще предстоит сыграть в 32-м туре. Сельта с 34-м очками занимает 16-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Сельта - Барселона:

Сельта - Барселона 2:2
Голы: Смолов, 50, Аспас, 88 - Луис Суарес, 20, 67

Сельта: Бланко - Айду, Саенс, Араухо (Мурильо, 73) - Васкес, Мендес (Брадарич, 60), Йокушлу (Рафинья, 60), Денис Суарес, Гонсалес Родриганьес (Мина, 81) - Смолов (Нолито, 60), Аспас.

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Альба (Фирпо, 81), Пике, Умтити - Видаль, Ракитич, Пуч (Артур, 86) - Месси, Луис Суарес (Гризманн, 81), Фати (Брайтвейт, 69).

Предупреждения: Мендес, Араухо, Аспас - Альба, Умтити, Брайтвейт.

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Теги: Сельта, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, видео голов, обзор матча
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