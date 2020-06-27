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Суарес: Теперь нам нужно ждать, когда Реал потеряет очки

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Форвард Барселоны прокомментировал ничейный результат в матче против Сельты.
Луис Суарес
Луис Суарес
Getty Images

Нападающий Барселоны Луис Суарес отличился дублем в матче против Сельты, однако его команда все же потеряла очки, сыграв вничью. После поединка уругваец подвел итоги встречи.

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"Чувства негативные - мы потеряли целых два очка в борьбе за титул. Все было в наших руках, а теперь нам остается только ждать, когда Реал потеряет очки. Я разочарован тем, что сегодня мы сыграли вничью.

Рад, что оформил дубль, но все равно чувствую досаду. Не побеждаем на выезде второй раз подряд? Вдали от дома мы упускаем важные моменты, которые обычно не упускали в других сезонах", - цитирует Суареса Marca.

Стоит отметить, что в этом туре Реалу предстоит сыграть на выезде с Эспаньолом, который накануне встречи лишился главного тренера команды

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Теги: Луис Суарес, Барселона, Сельта, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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