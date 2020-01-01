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Барселона потеряла очки в матче против Сельты

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"Сине-гранатовые" не сумели победить на выезде.
Барселона сыграла вничью с Сельтой
Барселона сыграла вничью с Сельтой
Getty Images

В матче 32-го тура чемпионата Испании Сельта на своем поле принимала Барселону. Гостям было очень важно взять три очка, ввиду напряженной борьбы с Реалом за чемпионство, но у них это не получилось.

"Сине-гранатовые" уверенно начали встреч - Луис Суарес уже на 20-й минуте открыл счет после передачи Лионеля Месси со штрафного. Однако во второй половине встречи россиянин Федор Смолов восстановил паритет.

Впрочем, Суарес забил второй гол и вновь вывел каталонцев вперед, но победить его команда так и не смогла, пропустив гол со штрафного на 88-й минуте от Яго Аспаса.

Таким образом, подопечные Сетьена на данный момент только на один балл обходят Реал, которому только предстоит сыграть в 32-м туре. "Кельты" же укрепили свои позиции и улучшили шансы на сохранение прописки в Ла Лиге.

Сельта - Барселона 2:2
Голы: Смолов, 50, Аспас, 88 - Луис Суарес, 20, 67

Сельта: Бланко - Айду, Саенс, Араухо (Мурильо, 73) - Васкес, Мендес (Брадарич, 60), Йокушлу (Рафинья, 60), Денис Суарес, Гонсалес Родриганьес (Мина, 81) - Смолов (Нолито, 60), Аспас.

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Альба (Фирпо, 81), Пике, Умтити - Видаль, Ракитич, Пуч (Артур, 86) - Месси, Луис Суарес (Гризманн, 81), Фати (Брайтвейт, 69).

Предупреждения: Мендес, Араухо, Аспас - Альба, Умтити, Брайтвейт.

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Теги: Барселона, Сельта, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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