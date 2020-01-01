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Атлетик - Мальорка 3:1 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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Атлетик одержал победу в домашнем поединке против Мальорки.

Атлетик - Мальорка: видео голов
Атлетик - Мальорка: видео голов
Getty Images

В матче 32-го тура Ла Лиги Атлетик из Бильбао на своем поле обыграл Мальорку со счетом 3:1.

В составе хозяев поля отличились Гарсия, Санкет и Вильялибре, а у гостей гол себе в актив записал Будимир.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетик - Мальорка:

Атлетик - Мальорка 3:1
Голы: Гарсия, 16, Санкет, 24, Вильялибре, 90 - Будимир, 69.

Атлетик: Симон - Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче - Лопес (Весга, 84), Д. Гарсия - Муниани (Кордова, 62), Санкет (Вильялибре, 75), Вильямс (Де Маркос, 75) - Р. Гарсия (Кодро, 84).

Мальорка: Рейна - Вальент (Гамес, 87), Раильо, Седлар - Посо, Севилья, Баба (Будимир, 46), Родригес, Лаго (Трайковски, 58) - Кубо, Кучо (Пратс, 68).

Предупреждения: Р. Гарсия - Будимир, Раильо.

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Теги: Атлетик, Атлетик Бильбао, Мальорка, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, видео голов, обзор матча
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