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Атлетик на своем поле переиграл Мальорку

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Клуб из Бильбао без особых проблем справился с соперником.
Атлетик обыграл Мальорку
Атлетик обыграл Мальорку
Getty Images

В матче 32-го тура чемпионата Испании Атлетик на своем поле переиграл Мальорку со счетом 3:1.

Хозяева поля обеспечили себе преимущество еще в первом тайме благодаря точным ударам Рауля Гарсии и Ойана Сансета.

В середине второй половине встречи гости отыграли один мяч - Анте Будимир уверенно реализовал пенальти, но под занавес встречи Атлетик еще раз отправил мяч в ворота соперника.

Атлетик - Мальорка 3:1
Голы: Гарсия, 16, Санкет, 24, Вильялибре, 90 - Будимир, 69.

Атлетик: Симон - Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче - Лопес (Весга, 84), Д. Гарсия - Муниани (Кордова, 62), Санкет (Вильялибре, 75), Вильямс (Де Маркос, 75) - Р. Гарсия (Кодро, 84).

Мальорка: Рейна - Вальент (Гамес, 87), Раильо, Седлар - Посо, Севилья, Баба (Будимир, 46), Родригес, Лаго (Трайковски, 58) - Кубо, Кучо (Пратс, 68).

Предупреждения: Р. Гарсия - Будимир, Раильо.

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Теги: Атлетик, Мальорка, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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