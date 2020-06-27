Зидан: Я не собираюсь работать тренером 20 лет

Специалист отметил, что тренерская работа очень изнурительная.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился мыслями о своей нынешней карьере.

"Я был лучше как футболист, чем как тренер. Хотя, были игроки, которые лучше меня, но я доволен своими достижениями. Я не собираюсь работать тренером 20 лет. Но пока не знаю точно, как долго буду продолжать. Я ничего не планирую.

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Всю жизнь я воспринимал себя как футболиста. Я играл 18-19 лет, и когда мне задавали вопрос о том, хочу ли я стать тренером, то я говорил "нет". А потом я стал тренером, но это изнурительная работа.

Да, я наслаждаюсь нашими тренировками и матчами. Факт в том, что я работаю в лучшей команде мира, так что у меня все хорошо. Мы концентрируемся на том, что контролируем, и мое будущее - меньшая из моих забот", - приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан - лучший тренер в истории Лиги чемпионов по версии Squawka.