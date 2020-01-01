Эспаньол отправил в отставку главного тренера команды

"Попугаи" в третий раз по ходу сезона уволили наставника команды.

Главный тренер Эспаньола Абелардо Фернандес был уволен со своей должности. Вместе со специалистом команду покидают его ассистенты Томас Эрвас и Иньяки Техада.

"Клуб был вынужден принять такое решение, опираясь на спортивные результаты первой команды. Мы хотим сохранить свою прописку в Ла Лиге", - говорится в заявлении на официальном сайте Эспаньола.

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Отметим, что Абелардо встал у руля "попугаев" в декабре 2019 года. Под его руководством команда отыграла 17 официальных матчей, но клуб находится в печальном положении - за 7 туров до завершения сезона Эспаньол идет последним, отставая от спасительной зоны на 8 очков.

Стоит сказать, что Эспаньол уже в третий раз по ходу сезона отправляет в отставку наставника команды - ранее должность покинули Давид Гальего и Пабло Мачина.

Ранее сообщалось, что немецкий Хоффенхайм отправил в отставку главного тренера.