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Эспаньол отправил в отставку главного тренера команды

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"Попугаи" в третий раз по ходу сезона уволили наставника команды.
Абелардо Фернандес
Абелардо Фернандес
Getty Images

Главный тренер Эспаньола Абелардо Фернандес был уволен со своей должности. Вместе со специалистом команду покидают его ассистенты Томас Эрвас и Иньяки Техада.

"Клуб был вынужден принять такое решение, опираясь на спортивные результаты первой команды. Мы хотим сохранить свою прописку в Ла Лиге", - говорится в заявлении на официальном сайте Эспаньола.

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Отметим, что Абелардо встал у руля "попугаев" в декабре 2019 года. Под его руководством команда отыграла 17 официальных матчей, но клуб находится в печальном положении - за 7 туров до завершения сезона Эспаньол идет последним, отставая от спасительной зоны на 8 очков.

Стоит сказать, что Эспаньол уже в третий раз по ходу сезона отправляет в отставку наставника команды - ранее должность покинули Давид Гальего и Пабло Мачина.

Ранее сообщалось, что немецкий Хоффенхайм отправил в отставку главного тренера.

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Теги: Абелардо Фернандес, Эспаньол, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, увольнение, отставка, чемпионат Испании
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