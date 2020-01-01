Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сетьен: Я уверен, что в какой-то момент Реал допустит ошибку

Комментариев: 0
Наставник каталонцев отметил, что его команда находится в хорошей форме.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен оценил борьбу за чемпионство в Ла Лиге.

“Осталось провести семь матчей, и выиграть их все будет очень трудно. Реал еще не потерял очков, но это игра, которая может нас удивить.

Это правда, что они находятся в хорошей форме, как и мы, но все может случиться. Я уверен, что в какой-то момент они допустят ошибку“, - цитирует Сетьена Evening Standard

Отметим, что на данный момент Реал и Барселона имеют по 68 пунктов.

Поделись:
Теги: футбол, Реал, Барселона, Кике Сетьен
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь