Сетьен: Я уверен, что в какой-то момент Реал допустит ошибку

Наставник каталонцев отметил, что его команда находится в хорошей форме.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен оценил борьбу за чемпионство в Ла Лиге.

“Осталось провести семь матчей, и выиграть их все будет очень трудно. Реал еще не потерял очков, но это игра, которая может нас удивить.

Это правда, что они находятся в хорошей форме, как и мы, но все может случиться. Я уверен, что в какой-то момент они допустят ошибку“, - цитирует Сетьена Evening Standard.

Отметим, что на данный момент Реал и Барселона имеют по 68 пунктов.