Барселона - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании

Барселона примет Атлетико в очередном туре Ла Лиги. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

Во вторник, 30 июня, Барселона примет Атлетико в рамках 33-го тура Ла Лиги. Встреча пройдет без зрителей в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянием явным фаворитом являются хозяева поля. Так, в компании William Hill на победу подопечных Сетьена можно поставить с коэффициентом 1.85, в то время как триумф “матрасников“ оценили в 4.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.50.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Барселона - 1.83, победа Атлетико - 4.00, ничья - 3.75.

Для “сине-гранатовых“ каждый поединок сейчас имеет значение - они идут вторыми в турнирной таблице чемпионата Испании (68 очков), уступая Реалу только по дополнительным показателям. “Матрасники“ же идут третьими, набрав 55 баллов за 31 тур.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Барселона - Атлетико, которая начнется 30 июня в 23:00 по киевскому времени.