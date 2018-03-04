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Барселона - Атлетико: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

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Барселона сыграет с Атлетико в матче 33-го тура чемпионата Испании. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Барселона - Атлетико: онлайн-трансляция матча
Барселона - Атлетико: онлайн-трансляция матча

Во вторник, 30 июня, Барселона примет Атлетико в рамках 33-го тура Ла Лиги. Встреча пройдет без зрителей в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Онлайн-трансляция матча Барселона - Атлетико будет доступна в этой новости 30 июня, начиная с 23:00 по киевскому времени.

Для “сине-гранатовых“ каждый поединок сейчас имеет значение - они идут вторыми в турнирной таблице чемпионата Испании (68 очков), уступая Реалу только по дополнительным показателям. “Матрасники“ же идут третьими, набрав 55 баллов за 31 тур.

В своей истории команды встречались уже 200 поединков, из которых 91 матч выиграла Барселона, а 62 победы на счету клуба из Мадрида. В предстоящем же поединке букмекеры отдают предпочтение подопечным Сетьена.

Последние матчи Барселоны:

27.06.20. Сельта - Барселона - (Ла Лига, 32 тур)
23.06.20. Барселона - Атлетик - 1:0 (Ла Лига, 31 тур)
19.06.20. Севилья - Барселона - 0:0 (Ла Лига, 30 тур)
16.06.20. Барселона - Леганес - 2:0 (Ла Лига, 29 тур)
13.06.20. Мальорка - Барселона - 0:4 (Ла Лига, 28 тур)

Последние матчи Атлетико:

27.06.20. Атлетико - Алавес - (Ла Лига, 32 тур)
23.06.20. Леванте - Атлетико - 0:1 (Ла Лига, 31 тур)
20.06.20. Атлетико - Вальядолид - 1:0 (Ла Лига, 30 тур)
17.06.20. Осасуна - Атлетико - 0:5 (Ла Лига, 29 тур)
14.06.20. Атлетик - Атлетико - 1:1 (Ла Лига, 28 тур)

Последние очные встречи:

10.01.20. Барселона - Атлетико - 2:3 (Суперкубок Испании)
01.12.19. Атлетико - Барселона - 0:1 (Ла Лига)
06.04.19. Барселона - Атлетико - 2:0 (Ла Лига)
24.11.18. Атлетико - Барселона - 1:1 (Ла Лига)
04.03.18. Барселона - Атлетико - 1:0 (Ла Лига)

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