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Эйбар - Валенсия 1:0 видео гола и обзор матча Ла Лиги

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Хозяева одержали победу благодаря автоголу.

Эйбар минимально переиграл Валенсию в матче 31 тура чемпионата Испании. 

Единственный гол на счету Джоффри Кондогбии, который отправил мяч в свои ворота.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Эйбар - Валенсия:

Эйбар - Валенсия 1:0
Гол: Кондогбия, 16 (автогол).

Эйбар: Дмитрович - Корреа, Бигас, Оливейра, Коте - Леон (Кристофоро, 79), Экспосито, Эскаланте, Орельяна - Шарлес (Энрик, 78), Кике Гарсия (Альварес, 90+3). 

Валенсия: Силлессен - Васс (Флоренци, 62), Паулиста, Мангала, Гайя - Ферран Торрес (Гомес, 84), Парехо, Кондогбия, Солер (Гамейро, 46) - Родриго, Гедеш (Черышев, 62)

Предупреждения: Эскаланте, Шарлес, Энрик, Орельяна - Мангала.

На 89-й минуте Мангала заработал красную карточку.

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Теги: футбол, Валенсия, Эйбар, видео гола, обзор матча, чемпионат Испании, Ла Лига
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