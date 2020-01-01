Эйбар - Валенсия 1:0 видео гола и обзор матча Ла Лиги
Хозяева одержали победу благодаря автоголу.
Эйбар минимально переиграл Валенсию в матче 31 тура чемпионата Испании.
Единственный гол на счету Джоффри Кондогбии, который отправил мяч в свои ворота.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Эйбар - Валенсия:
Эйбар - Валенсия 1:0
Гол: Кондогбия, 16 (автогол).
Эйбар: Дмитрович - Корреа, Бигас, Оливейра, Коте - Леон (Кристофоро, 79), Экспосито, Эскаланте, Орельяна - Шарлес (Энрик, 78), Кике Гарсия (Альварес, 90+3).
Валенсия: Силлессен - Васс (Флоренци, 62), Паулиста, Мангала, Гайя - Ферран Торрес (Гомес, 84), Парехо, Кондогбия, Солер (Гамейро, 46) - Родриго, Гедеш (Черышев, 62)
Предупреждения: Эскаланте, Шарлес, Энрик, Орельяна - Мангала.
На 89-й минуте Мангала заработал красную карточку.
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