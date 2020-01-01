Эйбар - Валенсия 1:0 видео гола и обзор матча Ла Лиги

Хозяева одержали победу благодаря автоголу.

Эйбар минимально переиграл Валенсию в матче 31 тура чемпионата Испании.

Единственный гол на счету Джоффри Кондогбии, который отправил мяч в свои ворота.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Эйбар - Валенсия:

Эйбар - Валенсия 1:0

Гол: Кондогбия, 16 (автогол).

Эйбар: Дмитрович - Корреа, Бигас, Оливейра, Коте - Леон (Кристофоро, 79), Экспосито, Эскаланте, Орельяна - Шарлес (Энрик, 78), Кике Гарсия (Альварес, 90+3).

Валенсия: Силлессен - Васс (Флоренци, 62), Паулиста, Мангала, Гайя - Ферран Торрес (Гомес, 84), Парехо, Кондогбия, Солер (Гамейро, 46) - Родриго, Гедеш (Черышев, 62)

Предупреждения: Эскаланте, Шарлес, Энрик, Орельяна - Мангала.

На 89-й минуте Мангала заработал красную карточку.