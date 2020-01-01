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Лунин провел второй "сухой" матч кряду

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Команда украинца сыграла вничью с Фуэнлабрадой.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
www.realoviedo.es

Реал Овьедо сыграл вничью с Фуэнлабрадой (0:0) в рамках 35 тура Сегунды. 

В матче принял участие голкипер Андрей Лунин, для которого попадание в стартовый состав своей команды стало 12-м подряд.

Украинцу во второй раз кряду удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

В этом сезоне Андрей Лунин провел за Овьедо 13 поединков во всех турнирах, где пропустил 12 голов и три раза сыграл “на ноль“.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, Овьедо, Сегунда, чемпионат Испании
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