Лунин провел второй "сухой" матч кряду
Команда украинца сыграла вничью с Фуэнлабрадой.
Реал Овьедо сыграл вничью с Фуэнлабрадой (0:0) в рамках 35 тура Сегунды.
В матче принял участие голкипер Андрей Лунин, для которого попадание в стартовый состав своей команды стало 12-м подряд.
Украинцу во второй раз кряду удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.
В этом сезоне Андрей Лунин провел за Овьедо 13 поединков во всех турнирах, где пропустил 12 голов и три раза сыграл “на ноль“.
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