Лунин провел второй "сухой" матч кряду

Команда украинца сыграла вничью с Фуэнлабрадой.

Реал Овьедо сыграл вничью с Фуэнлабрадой (0:0) в рамках 35 тура Сегунды.

В матче принял участие голкипер Андрей Лунин, для которого попадание в стартовый состав своей команды стало 12-м подряд.

Украинцу во второй раз кряду удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

В этом сезоне Андрей Лунин провел за Овьедо 13 поединков во всех турнирах, где пропустил 12 голов и три раза сыграл “на ноль“.