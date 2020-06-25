Зидан: Рамос должен закончить карьеру в Реале

Испанец ведет команду за собой.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал будущее капитана команды Серхио Рамоса в мадридском клубе.

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“Рамос - это наш лидер и капитан, он всегда ведет команду за собой. Серхио выступает за Реал уже много лет. Он должен завершить карьеру в нашем клубе“, - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, Рамос играет за Реал с лета 2005 года. В текущем сезоне Серхио провел 38 матчей за мадридский клуб, в которых забил десять голов.

Действующий контракт испанца с Реалом истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Рамос вышел на первое место в списке бомбардиров Ла Лиги среди защитников.