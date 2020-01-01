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Реал - Мальорка 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Мадридский Реал набрал важные три очка и вернулся на первую строчку турнирной таблицы.

Реал - Мальорка: видео голов и обзор матча
Реал - Мальорка: видео голов и обзор матча
Getty Images

В матче 31-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на своем поле одолел Мальорку со счетом 2:0. В составе Королевского клуба голами отличились Винисиус Жуниор и Серхио Рамос.

Эта победа помогла "сливочным" вернуться на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиге, обойдя каталонскую Барселону по дополнительным показателям.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Мальорка:

Реал - Мальорка 2:0
Голы: Винисиус, 19, Рамос, 56

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Модрич (Асенсио, 71), Вальверде - Азар (Кроос, 62) - Бэйл (Иско, 71), Бензема (М. Диас, 83), Винисиус (Б. Диас, 83).

Мальорка: Рейна - Вальент (Гамес, 61), Раильо, Седлар - Посо, Баба (Ромеро, 83), Фебас (Севилья, 61), Лаго (Салибур, 70) - Д. Родригес, Кубо - Будимир (Кучо, 61).

Предупреждения: Рамос, Модрич, Менди, Кроос - Будимир.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Мальорка, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, видео голов, обзор матча, чемпионат Испании, футбол
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