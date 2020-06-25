Модрич и Менди пропустят матч против Эспаньола
Наставник Королевского клуба не сможет рассчитывать на двух игроков в следующем туре чемпионата Испании.
Игроки мадридского Реала Лука Модрич и Ферлан Менди не смогут принять участие в матче против Эспаньола в рамках 32-го тура чемпионата Испании.
Как сообщает Marca, оба игрока получили дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Также встречу против Эспаньола пропустят Лукас Васкес, Лука Йович и Начо Фернандес, которые сейчас восстанавливаются после травмы.
Отметим, что матч Эспаньол - Реал состоится в воскресенье, 28 июня, в 23:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Реал обыграл Мальорку и вернул себе первое место в Ла Лиге.
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