Модрич и Менди пропустят матч против Эспаньола

Наставник Королевского клуба не сможет рассчитывать на двух игроков в следующем туре чемпионата Испании.

Игроки мадридского Реала Лука Модрич и Ферлан Менди не смогут принять участие в матче против Эспаньола в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, оба игрока получили дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Также встречу против Эспаньола пропустят Лукас Васкес, Лука Йович и Начо Фернандес, которые сейчас восстанавливаются после травмы.

Отметим, что матч Эспаньол - Реал состоится в воскресенье, 28 июня, в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Реал обыграл Мальорку и вернул себе первое место в Ла Лиге.