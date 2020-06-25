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Модрич и Менди пропустят матч против Эспаньола

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Наставник Королевского клуба не сможет рассчитывать на двух игроков в следующем туре чемпионата Испании.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Игроки мадридского Реала Лука Модрич и Ферлан Менди не смогут принять участие в матче против Эспаньола в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, оба игрока получили дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Также встречу против Эспаньола пропустят Лукас Васкес, Лука Йович и Начо Фернандес, которые сейчас восстанавливаются после травмы.

Отметим, что матч Эспаньол - Реал состоится в воскресенье, 28 июня, в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Реал обыграл Мальорку и вернул себе первое место в Ла Лиге.

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Теги: Лука Модрич, Ферлан Менди, Реал, Реал Мадрид, Эспаньол, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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