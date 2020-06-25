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Зидан: Нам чего-то не хватало, но я доволен победой

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Наставник "сливочных" отметил игру капитана команды Серхио Рамоса.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над Мальоркой со счетом 2:0 в матче 31-го тура чемпионата Испании.

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"Рамос очень хотел забить со штрафного, ведь он много работал над этим на тренировках. Он - наш капитан, наш лидер, он всегда ведет игру.

Сейчас мы пробуем разные идеи. У нас было много игроков и мы попробовали сыграть с четырьмя форвардами, что у нас отлично вышло.

Конечно, нам чего-то не хватало, ведь всегда можно играть еще лучше, но я доволен победой. Сейчас нам необходимо хорошо отдохнуть, потому что нас ожидает еще много матчей", - цитирует Зидана Marca.

Отметим, что победа над Мальоркой позволила Реалу обойти Барселону по дополнительным показателям. В активе обеих команд сейчас 68 баллов.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал предложит новый контракт Серхио Рамосу.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Мальорка, чемпионат Испании, футбол
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