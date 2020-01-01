Реал обыграл Мальорку и вернул себе первое место в Ла Лиге

Подопечные Зидана одержали уверенную победу над Мальоркой.

В матче 31-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на своем поле уверенно обыграл Мальорку со счетом 2:0.

Уже на 19-й минуте поединка Винисиус Жуниор вывел "сливочных" вперед, а окончательный счет в матче поставил Серхио Рамос, который поразил ворота соперника на 56-й минуте прямым ударом со штрафного.

Таким образом, Реал набрал 68 очков и сравнялся с Барселоной по баллам, но возглавил турнирную таблицу, обойдя каталонцев по дополнительным показателям.

Реал - Мальорка 2:0

Голы: Винисиус, 19, Рамос, 56

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Модрич (Асенсио, 71), Вальверде - Азар (Кроос, 62) - Бэйл (Иско, 71), Бензема (М. Диас, 83), Винисиус (Б. Диас, 83).

Мальорка: Рейна - Вальент (Гамес, 61), Раильо, Седлар - Посо, Баба (Ромеро, 83), Фебас (Севилья, 61), Лаго (Салибур, 70) - Д. Родригес, Кубо - Будимир (Кучо, 61).

Предупреждения: Рамос, Модрич, Менди, Кроос - Будимир.