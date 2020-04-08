Полузащитник Атлетико спит на кровати за космическую сумму, чтобы замедлить старение

Маркос Льоренте поддерживает форму нестандартным способом.

Маркос Алонсо Getty Images

Полузащитник мадридского Атлетико Маркос Льоренте раскрыл секрет своей физической формы. Об этом сообщает AS.

У испанца есть своя формула успеха: программа тренировок, диета и умный отдых.

Отмечается, что основой восстановления игрока является специальная кровать, которая стоит 35 тысяч евро. Она также замедляет процесс старения.

AS

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