Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полузащитник Атлетико спит на кровати за космическую сумму, чтобы замедлить старение

Комментариев: 0
Маркос Льоренте поддерживает форму нестандартным способом.

Маркос Алонсо
Маркос Алонсо
Getty Images

Полузащитник мадридского Атлетико Маркос Льоренте раскрыл секрет своей физической формы. Об этом сообщает AS.

У испанца есть своя формула успеха: программа тренировок, диета и умный отдых.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔥 Workout done! 🔥

Допис, поширений Marcos Llorente (@marcosllorente)

Отмечается, что основой восстановления игрока является специальная кровать, которая стоит 35 тысяч евро. Она также замедляет процесс старения.

AS

Ранее Криштиану Роналду показал свои любимые упражнения.

Поделись:
Теги: футбол, Маркос Льоренте, Атлетико, чемпионат Испании, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь