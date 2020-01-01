Хамес: Реал не отпустил меня в другой испанский клуб

Колумбиец хотел покинуть стан "сливочных".

Полузащитник Хамес Родригес мог покинуть команду прошлым летом.

“Было хорошее предложение от испанской команды, но Реал Мадрид его отклонил. Предпочитаю не называть команду. Думал, что трансфер близится к завершению, но они не отпустили меня в клуб, к которому я хотел присоединиться. Они хотели, чтобы я перешел в другую команду.

Было еще одно предложение из Италии, оно показалось мне неубедительным. Агент Жорже Мендеш также говорил о трансфере в Китай, но я отказался. Мне кажется, я могу еще многое показать в Европе.

Не знаю, что случится в будущем, но если у меня был бы выбор, то я перешел бы в клуб, в котором я мог бы реализовать свои способности и потенциал“, - цитирует футболиста Gol Caracol.

Ранее сообщалось, что Хамес близок к переходу в Атлетико.