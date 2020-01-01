Хамес: Реал не отпустил меня в другой испанский клуб
Полузащитник Хамес Родригес мог покинуть команду прошлым летом.
“Было хорошее предложение от испанской команды, но Реал Мадрид его отклонил. Предпочитаю не называть команду. Думал, что трансфер близится к завершению, но они не отпустили меня в клуб, к которому я хотел присоединиться. Они хотели, чтобы я перешел в другую команду.
Было еще одно предложение из Италии, оно показалось мне неубедительным. Агент Жорже Мендеш также говорил о трансфере в Китай, но я отказался. Мне кажется, я могу еще многое показать в Европе.
Не знаю, что случится в будущем, но если у меня был бы выбор, то я перешел бы в клуб, в котором я мог бы реализовать свои способности и потенциал“, - цитирует футболиста Gol Caracol.
Ранее сообщалось, что Хамес близок к переходу в Атлетико.
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