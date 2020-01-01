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Гетце может перебраться в Атлетико

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Футболист этим летом покинет дортмундскую Боруссию.
Марио Гетце
Марио Гетце
Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце в скором времени может стать игроком мадридского Атлетико.

По информации издания Bild, “матрасники“ хотят воспользоваться тем фактом, что 28-летний футболист получит статус свободного агента.

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Однако есть проблема в виде зарплаты Гетце - сейчас он получает около 10 миллионов евро в год, в то время как в Мадриде ему готовы предложить 2 миллиона.

В нынешнем сезоне Марио отыграл 21 матча за “шмелей“, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Марио Гетце не захотел подписывать новый контракт с дортмундским клубом.

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Теги: Марио Гетце, Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии по футболу, трансфер, Атлетико, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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