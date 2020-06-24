Сетьен: Мы взяли три очка, теперь будем ждать игры Реала

Наставник Барселоны высказался о победе своей команды над Атлетиком.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал победу своей команды над Атлетиком со счетом 1:0 в рамках 31-го тура чемпионата Испании.

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"Нам было крайне важно победить в этом матче. Чем меньше мы совершаем ошибок, тем лучше для нас. Сейчас мы взяли три очка, а теперь будем ждать, как сыграет мадридский Реал.

Мы не особо думаем о наших соперниках. Нам есть над чем работать, но мы оптимистично смотрим вперед", - приводит слова Сетьена Marca.

Отметим, что сейчас "сине-гранатовые" возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Реал на три очка. Впереди у мадридцев поединок против Мальорки.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Барселона - Атлетик.