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Барселона - Атлетик 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Испании

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Каталонцы с трудом переиграли Атлетик в очередном туре Ла Лиги.

Барселона - Атлетик: обзор матча
Барселона - Атлетик: обзор матча
Getty Images

В матче 31-го тура чемпионата Испании Барселона с минимальным счетом обыграла Атлетик.

Единственный гол в этом противостоянии забил Иван Ракитич на 71-й минуте встречи. Эта победа позволила "сине-гранатовым" выйти на первую строчку, опередив Реал на 3 очка.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Барселона - Атлетик:

Барселона - Атлетик 1:0
Гол: Ракитич, 71

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Видаль, Бускетс (Ракитич, 65), Артур (Пуч, 56) - Месси, Суарес (Брайтвейт, 85), Гризманн (Фати, 65).

Атлетик: Симон - Де Маркос, Нуньес, Альварес, Баленсиага - Лопес (Д. Гарсия, 57), Весга - Лекуэ (Капа, 69), Сансет (Р. Гарсия, 79), Кордоба (Муньяин, 57) - Вильямс (Вильялибре, 69).

Предупреждения: Бускетс, Ракитич - Нуньес.

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Теги: Барселона, Атлетик, чемпионат Испании по футболу, видео гола, обзор матча, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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