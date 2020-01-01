Барселона - Атлетик 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Испании

Каталонцы с трудом переиграли Атлетик в очередном туре Ла Лиги.

Барселона - Атлетик: обзор матча Getty Images

В матче 31-го тура чемпионата Испании Барселона с минимальным счетом обыграла Атлетик.

Единственный гол в этом противостоянии забил Иван Ракитич на 71-й минуте встречи. Эта победа позволила "сине-гранатовым" выйти на первую строчку, опередив Реал на 3 очка.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Барселона - Атлетик:

Барселона - Атлетик 1:0

Гол: Ракитич, 71

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Видаль, Бускетс (Ракитич, 65), Артур (Пуч, 56) - Месси, Суарес (Брайтвейт, 85), Гризманн (Фати, 65).

Атлетик: Симон - Де Маркос, Нуньес, Альварес, Баленсиага - Лопес (Д. Гарсия, 57), Весга - Лекуэ (Капа, 69), Сансет (Р. Гарсия, 79), Кордоба (Муньяин, 57) - Вильямс (Вильялибре, 69).

Предупреждения: Бускетс, Ракитич - Нуньес.