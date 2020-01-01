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Реал - Мальорка: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании

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Реал примет Мальорку в рамках 31-го тура Ла Лиги. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Реал - Мальорка: прогноз на матч
Реал - Мальорка: прогноз на матч
Getty Images

В матче 31-го тура чемпионата Испании мадридский Реал сыграет против Мальорки. Встреча состоится сегодня, 24 июня, в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано в 23:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния являются хозяева поля. Так, в компании bet365, принимают ставки на победу "сливочных" с коэффициентом 1.12, в то время как триумф Мальорки оценили в 17.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 9.00.

Схожего мнения придерживаются и в конторе William Hill, где установили следующие котировки: победа Реала - 1.15, победа Мальорки - 22.00, ничья - 8.20.

Отметим, что Реал на данный момент идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от Барселоны на 3 балла. Мальорка же располагается на 18-й позиции, имея в своем активе 26 очков.

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