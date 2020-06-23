Сыновья Зидана не приехали на день рождения отца
Во вторник, 23 июня, главному тренеру мадридского Реала Зинедину Зидану исполнилось 48 лет.
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Француз отпраздновал свой день рождения в компании супруги Вероники и младших сыновей - Тео и Эльяса, а вот старшие сыновья Люка и Энцо на семейный праздник не приехали.
"Скучаю по вам, Энцо и Люка", - написал Зидан под публикацией с празднования дня рождения в Instagram.
Сыновья, вероятно, не смогли приехать из-за графика игр в Сегунде. Так, Расинг, в котором сейчас играет Люка, проведет матч против Понферрадины 24 июня, а Альмерия, за которую выступает Энцо, проведет поединок против Алькоркона 25 июня.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан - лучший тренер в истории Лиги чемпионов по версии Squawka.
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