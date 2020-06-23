Сыновья Зидана не приехали на день рождения отца

Именитому экс-футболисту и тренеру исполнилось 48 лет.

Во вторник, 23 июня, главному тренеру мадридского Реала Зинедину Зидану исполнилось 48 лет.

Читай также: Зидан покинул Мадрид, нарушив правила карантина

Француз отпраздновал свой день рождения в компании супруги Вероники и младших сыновей - Тео и Эльяса, а вот старшие сыновья Люка и Энцо на семейный праздник не приехали.

"Скучаю по вам, Энцо и Люка", - написал Зидан под публикацией с празднования дня рождения в Instagram.

Сыновья, вероятно, не смогли приехать из-за графика игр в Сегунде. Так, Расинг, в котором сейчас играет Люка, проведет матч против Понферрадины 24 июня, а Альмерия, за которую выступает Энцо, проведет поединок против Алькоркона 25 июня.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан - лучший тренер в истории Лиги чемпионов по версии Squawka.