Леванте - Атлетико 0:1 видео гола и обзор матча Ла Лиги

Атлетико на выезде минимально обыграл Леванте.

Леванте - Атлетико: обзор матча Getty Images

В матче 31-го тура чемпионата Испании мадридский Атлетико в гостях обыграл Леванте со счетом 1:0.

Единственный гол в этом поединке записал себе в актив защитник Леванте Бруно Гонсалес, который отправил мяч в свои ворота.

Таким образом, Атлетико поднялся на третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 55 очков. Леванте располагается на 11-й строчке, набрав 38 баллов.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Леванте - Атлетико:

Леванте - Атлетико 0:1

Гол: Гонсалес, 15 (в свои ворота).

Леванте: Фернандес - Коке (Моралес, 60), Гонсалес, Везу, Тоньо - Рочина, Вукчевич (Кампанья, 60), Радоя, Бардхи (Эрнани, 82) - Леон (Майораль, 70), Рохер (Мирамон, 60).

Атлетико: Облак - Ариас, Савич, Эрмосо (Хименес, 59), Лоди - Коке, Льоренте (Корреа, 59), Томас (Мората, 84), Сауль - Коста (Эррера, 80), Карраско (Фелиш, 60).

Предупреждения: Коке, Вукчевич, Тоньо, Моралес - Сауль, Мората.