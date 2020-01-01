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Леванте - Атлетико 0:1 видео гола и обзор матча Ла Лиги

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Атлетико на выезде минимально обыграл Леванте.

Леванте - Атлетико: обзор матча
Леванте - Атлетико: обзор матча
Getty Images

В матче 31-го тура чемпионата Испании мадридский Атлетико в гостях обыграл Леванте со счетом 1:0.

Единственный гол в этом поединке записал себе в актив защитник Леванте Бруно Гонсалес, который отправил мяч в свои ворота.

Таким образом, Атлетико поднялся на третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 55 очков. Леванте располагается на 11-й строчке, набрав 38 баллов.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Леванте - Атлетико:

Леванте - Атлетико 0:1
Гол: Гонсалес, 15 (в свои ворота).

Леванте: Фернандес - Коке (Моралес, 60), Гонсалес, Везу, Тоньо - Рочина, Вукчевич (Кампанья, 60), Радоя, Бардхи (Эрнани, 82) - Леон (Майораль, 70), Рохер (Мирамон, 60).

Атлетико: Облак - Ариас, Савич, Эрмосо (Хименес, 59), Лоди - Коке, Льоренте (Корреа, 59), Томас (Мората, 84), Сауль - Коста (Эррера, 80), Карраско (Фелиш, 60).

Предупреждения: Коке, Вукчевич, Тоньо, Моралес - Сауль, Мората.

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Теги: Леванте, Атлетико, чемпионат Испании по футболу, видео гола, обзор матча, Ла Лига, чемпионат Испании
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