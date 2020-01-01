Барселона минимально обыграла Атлетик, выйдя на первое место в Ла Лиге

Каталонцы заработали важные три очка.

В матче 31-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Атлетик. Для каталонцев было крайне важно взять три очка, ведь после ничьей в предыдущем туре команда пропустила Реал на первое место.

С первых же минут встречи “сине-гранатовые“ завладели инициативой, но забить они никак не могли. Зато “львы“ весьма часто пробивали по воротам, правда безрезультатно. В итоге Атлетик ушел в оборону, не позволяя Месси и компании подобраться к воротам.

Барселона обыграла Атлетик Getty Images

Во втором тайме Сетьен выпустил на поле Ракитича и Фати, которые принесли остроту в игру Барселоны. Так, Ансу мог сразу после появления на поле забить, но не попал по воротам из выгодной позиции. А вот Ракитич все же забил - на 71-й минуте в результате затяжной атаки он расстрелял ворота Атлетика.

Удвоить преимущество мог Суарес, но попал в защитника. Было два отличных момента у Месси, но он так и не попал по воротам. А вот гости могли сравнять счет после грубой ошибки тер Штегена на выходе, но Р. Гарсия этим не воспользовался.

Таким образом, матч так и завершился минимальной победой Барселоны, что позволило каталонцам возглавить турнирную таблицу, правда, Реалу еще только предстоит матч 31-го тура, так что мадридцы весьма быстро могут вернуть себе лидерство.

В следующем туре Барселона отправится в Виго в гости к Сельте, а Атлетик примет Мальорку.

Барселона - Атлетик 1:0

Гол: Ракитич, 71

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Видаль, Бускетс (Ракитич, 65), Артур (Пуч, 56) - Месси, Суарес (Брайтвейт, 85), Гризманн (Фати, 65).

Атлетик: Симон - Де Маркос, Нуньес, Альварес, Баленсиага - Лопес (Д. Гарсия, 57), Весга - Лекуэ (Капа, 69), Сансет (Р. Гарсия, 79), Кордоба (Муньяин, 57) - Вильямс (Вильялибре, 69).

Предупреждения: Бускетс, Ракитич - Нуньес.