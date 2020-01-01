Ювентус договорился с Барселоной о покупке Артура за 80 миллионов

Артур в скором времени может сменить клубную прописку.

Руководство туринского Ювентуса и испанской Барселоны согласовали детали трансфера полузащитника “сине-гранатовых“ Артура.

Читай также: Футболист Барселоны переведен в дубль из-за переговоров с Ювентусом

По информации Sky Sports, сумма сделки составит 80 миллионов евро. Также “старая сеньора“ предложила 23-летнему игроку более высокую зарплату, чем в Барселоне. Так, в Турине Артур будет получить 5 миллионов евро в год.

Клубы хотят завершить сделку до 30 июня, но проблема в том, что сам бразилец пока не дал своего согласия на трансфер.

Стоит отметить, что наставник Ювентуса Маурицио Сарри видит в Артуре ключевую фигуру в центре поля и хочет построить вокруг него игру команды, как он сделал с Жоржиньо в Наполи и Челси.

Ранее сообщалось, что вундеркинд Барселоны может стать частью сделки по трансферу Пьянича.