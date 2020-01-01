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Барселона - Атлетик: прогноз и ставки букмекеров на матч Ла Лиги

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Барселона примет Атлетик в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Барселона - Атлетик: прогноз и ставки букмекеров
Барселона - Атлетик: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В рамках 31-го тура чемпионата Испании Барселона дома сыграет с Атлетик. Матч состоится сегодня, 23 июня, на стадионе Камп Ноу. По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются “сине-гранатовые“.

Так, в компании William Hill принимают ставки на победу подопечных Кике Сетьена с коэффициентом 1.32, а на триумф “басков“ - с коэффициентом 9.00. Ничью здесь оценили в 5.25

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Барселона - 1.30, победа Атлетика - 10.00, ничья - 7.50.

Отметим, что матч Барселона - Атлетик запланирован на 23:00 по киевскому времени.

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Теги: Барселона, Атлетик, Ла Лига, чемпионат Испании, прогноз букмекеров, ставки на спорт, ставки букмекеров
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