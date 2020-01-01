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Вильярреал - Севилья 2:2 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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Команды выдали яркую игру.

Вильярреал - Севилья: видео голов и обзор матча
Вильярреал - Севилья: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 31-го тура чемпионата Испании Севилья дома сыграла в результативную ничью с Валенсией (2:2).

Хозяева поля вышли вперед на 18-й минуте благодаря голу Алькасера. Под конец тайма команды обменялись голами.

Во втором тайме команды продолжали атаковать ворота друг друга, но более точными оказались игроки Севильи, которые сравняли счет и добыли трудную ничью.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вильярреал - Севилья:

Вильярреал - Севилья 2:2
Голы: Алькасер, 18, Торрес, 45+4 - Эскудеро, 39, Эль Хаддади, 63

Вильярреал: Асенхо - Гаспар, Альбиоль, Торрес, А. Морено - Чуквезе (Онтиверос, 72), Замбо-Ангисса, Иборра (Бруно, 89), Касорла (Гомес, 57) - Алькасер (Бакка, 88), Ж. Морено (Тригерос, 72)

Севилья: Вацлик - Кунде, Гомес (Навас, 46), Карлос, Эскудеро - Жордан (Васкес, 62), Фернандо, Банега - Сусо (Окампос, 46), Эн Несири (Де Йонг, 81), Лопеш (Эль Хаддади, 46)

Предупреждения: А. Морено, Тригерос, Бруно - Гомес, Фернандо, Окампос

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Теги: Вильярреал, Севилья, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, видео голов, обзор матча
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